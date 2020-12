El 15 de març començarà la preinscripció per al curs escolar 2021-22 i el procés es farà de forma telemàtica. A Migdia Cope Catalunya i Andorra us fem saber el calendari de preinscripcions, i el calendari escolar. Sobre les preinscripcions en estudis postobligatoris com el batxillerat i cicles formatius de formació professional, les dates són: • Batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional i d'arts plàstiques i disseny: de l'11 al 17 de maig del 2021. • Cicles de grau superior de formació professional i d'arts plàstiques i disseny: del 25 al 31 de maig del 2021. Sobre el calendari escolar 2020-21 a Catalunya, dates claus i vacances del curs: Dates del curs escolar 2020-21 • 14 de setembre: o segon cicle de l'educació infantil o educació primària o ESO o batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà o curs de preparació per accedir als cicles formatius de grau superior o ensenyaments de règim especial • 21 de setembre: o cicles formatius de grau superior • No més tard del 21 de setembre: o formació d'adults o escoles oficials d'idiomes Vacances escolars 2020-2021 • Nadal: del 22 de desembre al 7 de gener • Setmana Santa: del 27 de març al 5 d'abril • Estiu: a partir del 23 de juny (el curs escolar 2020-2021 acabarà el 22 de juny) Dies festius del curs escolar 2020-21 Els festius del curs escolar 2020-21 són els que determina el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, més els dos dies de festa local. Si un d'aquests dos últims cau en dia no lectiu, els centres podran afegir-los als establerts de lliure disposició dins del curs vigent. En aquest sentit, es poden establir tres dies festius de lliure disposició que s'han de distribuir, equitativament, entre els tres trimestres..