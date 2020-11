El mar comença als embornals de Barcelona

L’Ajuntament ha començat a instal·lar un centenar de plaques en alguns embornals de la ciutat amb el missatge “Aquí comença el mar, no hi llencis res”. Amb aquesta campanya, el consistori vol evitar comportaments incívics i que es llencin residus que van a parar al mar. Segons ha explicat el regidor d’Emergència Climàtica, Eloi Badia, avui a Migdia a Cope Catalunya Andorra , bona part dels residus que es detecten als embornals són petits plàstics i burilles de cigarret. Es tracta d’elements tòxics i que, en el cas dels microplàstics, són ingerits pels peixos (i, com a conseqüència, pels humans). El missatge de les plaques s’ha inspirat en una campanya que ja han engegat altres ciutats i s’emmarca en la Setmana de la Prevenció de Residus. L’Ajuntament instal·larà, com a mínim, 10 plaques a cadascun dels 10 districtes de Barcelona. Segons dades municipals, en la temporada de bany 2020 s’han retirat de l’aigua de les platges barcelonines 20 m³ de residus flotants, així com també 381 tones de residus sòlids a la sorra. Es tracta de 65 tones de residus més que l’any 2019.Aquest i altres temes pròxims pots sentir-los cada dia de 12.20 a 13 hores a 'Herrera a Cope Catalunya i Andorra'. Les històries més humanes que succeeixen a Catalunya són ampliades amb les veus dels seus protagonistes en les franges locals de la Cadena COPE a Catalunya. Si el teu horari d'escoltar ràdio és a partir de les 13 i fins a les 14 hores no et perdis 'Migdia Cope Catalunya i Andorra'.Un temps de ràdio en directe amb les millors entrevistes musicals dels artistes que triomfen o els escriptors que presenten les seves últimes novetats literàries. No mancada mai la ultima hora informativa comptada de manera àgil i ràpida .Un avanç de les notícies esportives que s'ampliaran a les 15.05 hores en 'Esports COPE' o el temps i la mobilitat en les carreteres catalanes. Recorda, de 12.20 a 14 hores, escolta COPE Catalunya i Andorra.