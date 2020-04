Manuel Amado: "Las gasolineras están vendiendo un 92% menos de gasolina"

Muchas personas tuvieron que hacer uso de su vehículo el pasado lunes y desplazarse hasta su trabajo no esencial, como han ordenado las autoridades. Quizá muchos no pudieron cargar gasolina en su gasolinera habitual y tuvo que buscar otra. El porqué está pasando eso se lo hemos querido preguntar al Presidente de la Asociación Provincial de Estaciones de Servicio de Barcelona, el señor Manuel Amado, que nos aclara qué pasa con el suministro de combustibles en estaciones de servicio: "El suministro si está considerado un servicio esencial, obviamente. Imagínese que las 13.000 estaciones de servicio cerrasen. Sería el caos. Por supuesto que hemos de estar abiertos. Tenemos 53.000 emplieados que están al pie del cañón. Yo quisiera transmitirle lo siguiente: Oigo en todos los medios que se felicita a todo el mundo que está colaborando en solucionar el problema que tenemos encima, y por supuesto que me sumo y me parece bien, pero sí echamos a faltar que nosotros, dando un servicio de primerísima necesidad como es la gasolina, sufriendo también un riesgo de nuestro personal, que la mayoría no tiene protección, se nos debería tener más en cuenta. Nuestro sector es el sector ignorado. Le pongo un ejemplo: Una estación emblemática, como es la Panadella, que antes de esta catástrofe vendía entre 30.000 y 40.000 litros diarios de gasolina, se encuentra en que actualmente está vendiendo una media de 600 litros. ¿Cómo se puede mantener una infraestructura de esta manera? Se han perdido alrededor de un 92% de las ventas. "