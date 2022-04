Manu Guix presenta “Moments”

Avui tenim un convidat molt especial en el programa i que ve a presentar el seu nou projecte musical "Moments", Manu Guix.



- Ets una persona que sempre irradia positivitat.



Sempre intento veure al costat bo de les coses, però sobretot el que em fa feliç és gaudir de la meva feina. M'agrada molt tot el que faig com és el teatre o la música, tinc la sort que no paro de treballar, per tant, com no ser feliç.



- Aconsegueixes desconnectar de la teva passió?



Desconnectar sí, el que passa és que crec que tots els que venim del món artístic o fins i tot el món de la comunicació, és a dir, estar davant d'un micròfon, això acabar atrapant i fa que et prenguis la vida d'una manera diferent.



- Que trobarem en aquest nou disc "Moments"? Ha canviat una mica aquest disc respecte a l'anterior.



Doncs sí i m'agrada que m'ho diguis perquè em feia molta il·lusió fer una cosa diferent i és un treball que està fet d'una manera molt diferent respecte als anteriors en tots els aspectes. És un disc que conté 8 cançons compostes des del confinament, és a dir, en els darrers dos anys. En aquest nou projecte hi ha una mica de tot de l'amor, el confinament, també ha fet vint anys de la mort del meu pare, li he escrit una altra cançó i una altra per la meva filla petita. Resumint aquestes vuit cançons resumeixen el que m'ha passat durant aquests dos últims anys. Continua sent un disc de pop però una mica més electrònic. Aquest disc a diferència dels anteriors no hi ha cap instrument real, és a dir, tots són programats.



- És molt admirable sortir de la zona de confort.



M'ho permeto fer perquè m'agrada i em diverteix fer discos, per mi és el meu esbarjo personal, jo em guanyo la vida fent altres coses com teatre, produint en el meu estudi a altres artistes, fent televisió o bandes sonores.