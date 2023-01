Es manté la vaga d'educació però sense unanimitat sindical

La portaveu d'USTEC-STEs, Iolanda Segura, ha reconegut que des del sindicat no tenen "massa esperances" d'acostar posicions amb Educació per evitar la vaga del 25 i 26 de gener.

Segura ha considerat que les meses sectorials celebrades fins ara han estat una "pèrdua de temps". Malgrat tot, ha dit que continuaran negociant i acudiran a la propera reunió, que Educació té previst convocar en breu.

Segura ha reconegut que les trobades amb Educació han estat "més cordials" que durant el curs passat però ha retret que continuen sense tenir resposta a la seva contraproposta sobre la recuperació dels estadis i la concreció d'altres mesures, com per exemple les pressupostàries per al 2023.

Segura ha recordat que els sindicats, de manera unitària, van fer una contraproposta a la proposta d'Educació del desembre de recuperar el primer sexenni als sis anys, i no als nous com es va aplicar amb les retallades, a partir del desembre del 2023.

Els sindicats volen que es recuperin tots els estadis, no només aquest primer, i per això van fer la seva contraproposta.

USTEC va demanar una resposta abans d'acabar el curs i aquesta no va arribar. Per això, entre d'altres motius, va tirar endavant al convocatòria de vaga. I és que Segura ha rebutjat "dilatar més en el temps" la decisió de tornar a les mobilitzacions i ha defensat que un trimestre ha estat prou marge per concretar noves mesures.

A més dels estadis, USTEC vol que es concreti també com s'arribarà al 6% del PIB en educació, parlar sobre l'avançament del curs escolar o la retirada del decret de plantilles.

Segura ha negat que la convocatòria d'una nova vaga estigui relacionada amb les eleccions sindicals previstes per aquest any: "Ens agradaria no haver de convocar vaga".

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de la situació i de la convocatòria de vaga amb el portaveu del sindicat de professors de secundària , que encara no s'ha pronunciat, Xavier Massó (àudio).