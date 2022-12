Manolo Oliveros, tota una vida de ràdio esportiva

És especialment conegut per ser el narrador radiofònic dels partits del Futbol Club Barcelona, primer en la Cadena SER i, des d'agost de 2010, a Tiempo de juego a la Cadena Cope.

Llicenciat en Ciències de la Informació, va passar per les redaccions de Ràdio Joventut a Barcelona i Palma i per Radi Miramar de Barcelona entre 1972 i 1978, quan arriba a Radi Barcelona.

Membre fundador de l'espai esportiu El Larguero en la SER, va ser redactor d'aquest des del primer dia i comentarista del Carrusel Esportiu de la mateixa emissora.

La seva primera transmissió d'un partit internacional va ser en 1980, on el FC Barcelona va derrotar al Colònia alemany per un gol a zero, tant que va anotar Quini. Des de llavors ha narrat pràcticament tots els partits del conjunt català en totes les competicions.

Va informar en el Mundial de Futbol de 1982 i ha estat acreditat tant en les edicions de la Copa Mundial de Futbol celebrades en 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 i el darrer d'aquest any 2022 a Qàtar com en els Jocs Olímpics de Barcelona 1992 i les últimes Eurocopes.

Ha narrat les finals de la Copa d'Europa de 1986, 1992 i 1994; la Recopa de 1989, 1993 i 1997, i totes les finals del Copa del Rei en les quals ha participat l'FC Barcelona des de 1986.

Va narrar, en exclusiva per a tota Espanya a través de la Cadena SER, la final de la Copa Intercontinental de 1992 entre Barcelona i São Paulo a Tòquio. En bàsquet, ha narrat la Copa d'Europa i la fase final del Mundobasquet 1986 a Espanya.

Actualment ens fa vibrar amb les retransmissions del barça a Tiempo de Juego.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat de ràdio amb el Manolo Oliveros. Un privilegi (àudio).