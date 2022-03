Ramon, la premiada tragicomèdia que arriba al Poliorama

Aquest pròxim 28 de març s'estrena al teatre poliorama "Ramon" una tragicomèdia escrita i dirigida per Mar Monegal que avui la tenim telefònicament perquè ens doni més detalls.



- És correcte definir-la com una tragicomèdia?

Sí , és correcte. Hi ha una mica de tot, drama, comèdia, música en directe, imatges i també nostàlgia.



- Què és Ramon?



Ramon és un trosset de vida d'un noi que està a punt de fer els quaranta, però va néixer un 29 de febrer, llavors, ho celebra cada quatre anys i no té consciència de fer-ne 40 quan ho porta una mica com un Peter Pan, fins que la vida li dona una sacsejada i no li queda més remei que madurat de cop.



Hi ha un moment a la història de Ramon on deixa la parella perquè ella vol tenir fills i ell no ell té un paper molt important com a actor, però no acaba d'estar a l'altura i està en un moment o li passen moltes coses la càrrega del text És dramàtica, però com ho enfronta ell i com resolen les coses d'alguna manera està tractat amb sentit de l'humor i un punt de vista positiu.



- Vas guanyar el premi de la crítica del 2019 pel millor text.



Ho ha vist molt poca gent perquè es va fer en una sala petita a Barcelona, però ara ho farem el programa 4 dilluns.



- Doncs surt la inspiració per fer Ramon?



Amb el Francesc Farrens ens coneixíem perquè havíem fet una obra de teatre que es deia "Oxygen". Ens van fer molt amics i teníem moltes ganes de fer un projecte junts, però estava molt enfeinat. Va haver-hi un moment que tenia l'agenda amb una miqueta de perspectiva i tenia ganes de fer un monòleg i em va demanar que li fes un on pogués tocar la guitarra i així treballar junts i bolcar temes que ens interessessin a nosaltres dos en aquell moment . "Ramon" és un projecte molt personal i és un homenatge a la família amics i totes aquelles persones amb les quals hem compartit aquest trosset de vida.