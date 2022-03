La manca de pluja deixa les ciutats amb més rates

Hi ha qui creu que es tracta d'una llegenda urbana, però la veritat és que són moltes les persones que en alguna ocasió ha hagut de patir alguna aventura com aquesta i és que certes rates accedeixen per les canonades d'aigües residuals d'un edifici i aconsegueixen sortir-ne per la tassa del vàter. Aquesta és una de les situacions que es troba els responsables d'empreses de desratització com el Mauro Francisco, tècnic especialista dEcontrol plaga bcn.



- Com ha anat aquests dies?



És un problema habitual que tenim a la ciutat i ara mateix estem en temporada alta i és un problema greu que afecta a tots els ciutadans.



- On s'amaguen les rates?



Els rosegadors es solen moure en el seu hàbitat i es tracta del subsol de la ciutat, però té una explicació.



- Per què ho fan?



Per poder sobreviure per elles els aliments és el primordial, llavors, hi ha diferents tipus de rosegadors a la ciutat, hi ha tres que tractem en el nostre dia a dia. En primer lloc, les rates nòrdiques, la rata grisa i els ratolins, el punt més greu que tenim avui dia és amb la rata negra que està entremig i té un pes al voltant de 350 grams, és la que més detectem als edificis i que s'introdueix pels vàters i habitualment el problema es troba en la infraestructura de l'edifici que té una instal·lació antiga. Normalment, sol passar en època de pluges quan es veuen en perill i per supervivència sempre busquen introduir-se.



- Quan ús truquen per una emergència d'aquestes és perquè hi ha més d'una?



Normalment, quan ens truquen és perquè el problema ja està avançat, hem d'entendre que tenen un gran nivell de reproducció del qual no ens adonem i en poc temps podem arribar a tindre cinc-centes rates i ja seria tard. La rata nòrdica que va arribar des de la Xina i que està per barris com el Raval o el Gòtic, al cap de 8 setmanes de néixer pot començar a reproduir-se i tenir 7 parts a l'any.