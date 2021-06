El malware per a robar-te les dades

Tots els dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a COPE Catalunya i Andorra.

• Un malware per a macOS permet prendre captures de pantalla en secret i accedir a accessoris com la webcam o el micròfon

El malware per a Mac anomenat XCSSET ha estat descobert explotant una vulnerabilitat que permetia accedir a parts del sistema operatiu que requerien permisos de l'usuari sense necessitat d'obtenir aquest consentiment.

D'aquesta manera, XCSSET, que va ser detectat per primera vegada l'any passat amb unes capacitats diferents, pot accedir a elements com la càmera web, el micròfon o el sistema de captures de pantalla.

Encara que inicialment el propòsit de XCSSET seria realitzar captures de pantalla sense el coneixement de la víctima, el seu potencial és bastant més ampli i podria permetre fins a la intercepció del text teclejat.

XCSSET sembla ser un dels malwares més nocius de tots els descoberts recentment per a macOS. Apple acaba de llançar una actualització a través de macOS 11.4 que evita el bug que facilitava el seu ús.

• Documents judicials revelen que Google va dificultar als usuaris configurar la seva localització com a privada

Documents judicials publicats amb motiu d'una demanda contra Google en l'estat d'Arizona han revelat que enginyers i executius eren conscients que la configuració dels paràmetres de localització era confusa per als usuaris.

Google hauria pressionat a fabricants de telèfons com a LG perquè continués sent així, evitant que cada companyia pogués dissenyar panells de privacitat propis més clars i accessibles.

Alguns dels mètodes utilitzats per Google per a aconseguir la localització dels usuaris incloïen l'ús de xarxes Wi-Fi i aplicacions de tercers sense relació amb Google.

• Nvidia anuncia el llançament del seu RTX 3080 Tu, a la venda per 1.199 euros

La RTX 3080 Tu és una evolució tècnica de la 3080 base.

La seva fitxa tècnica i les prestacions que calen esperar d'ella la situen extraordinàriament prop de la inassolible GeForce RTX 3090, però el seu PVP és sensiblement inferior. Concretament el seu preu oficial és de 1.199 euros.

Nvidia espera que les modificacions introduïdes per a evitar el seu ús en la mineria de criptomonedas ajudi a millorar la seva disponibilitat.

Es posarà a la venda aquest Dijous dia 3 de juny.

• Xiaomi presenta la tecnologia de càrrega HyperCharge a 200 W

La companyia xinesa ha anunciat la tecnologia de càrrega ràpida HyperCharge, que amb un màxim de 200 W promet carregar una bateria de 4.000 mAh en tan sols 8 minuts, i al 50% en 3 minuts. Tot això per Cable USB-C

La seva tecnologia de càrrega sense fil, que ara funciona a 120 W. En aquest cas el procés de càrrega es completa en aproximadament 15 minuts.

• WhatsApp torna a fer marxa enrere: no limitarà funcions a qui no accepti la seva nova política de privacitat

Facebook ha anunciat que no limitaran funcions ni ús a aquells que no acceptin les noves condicions. Això, en teoria, significa que tot continua pràcticament igual per a qui no accepti que WhatsApp comparteixi les seves dades amb Facebook.

Facebook va anunciar que compartirà les dades entre els seus dos serveis. es va amenaçar amb tancar els comptes d'aquells que no acceptessin les noves normes. Alguna cosa que, si bé no afecta a usuaris de la Unió Europea, ha tingut un important impacte a nivell mundial.