Maldita Nerea presenta su nuevo disco: "un planeta llamado nosotros"

Hoy nos visita Jorge Ruíz, la cara más visible de “Maldita Nerea”, unos de los grupos que más han triunfado en los últimos años en España. Muchas de las canciones de este grupo han acabado incluso en las aulas de toda España. Temas como “Hecho con tus sueños”, que han cantado miles de niños en sus clases. “Sin duda esto es un orgullo. Yo siempre digo que la cabra tira al monte, y como a mi me encantan los niños, pues me parece genial que me escuchen los niños”, nos ha dicho Jorge a los micrófonos de “Herrera a Cope Catalunya i Andorra”.

“yo tengo 3 hijos, y a los 2 pequeños los duermo yo. Y como necesitaba una canción para dormirlos rápido, he hecho una nana para este disco, y he de decir que funciona, que es mano de santo”.

Se llama “La nana de los besos”, una de las canciones que hemos escuchado durante la entrevista. El proyecto musical liderado por Jorge Ruiz presenta nuevo disco con reflexiones sobre el amor, la educación o la filosofía, siempre con el sello inconfundible de ese pop diferente que, en los últimos años, ha llevado a Maldita Nerea a ser un grupo super ventas y a colgar el cartel de “no hay entradas” en conciertos por toda España. Su nuevo disco se llama “Un planeta llamado nosotros”. Jorge, el líder de Maldita Nerea, sigue potenciando su faceta como pedagogo y terapeuta del lenguaje, y es por eso que las letras del grupo siguen sin duda teniendo ese sello característico. El próximo 14 de febrero los Maldita Nerea iniciaran la gira de presentación de este nuevo disco. Lo harán en Madrid, en el Wizink Center. En marzo ya tienen una fecha confirmada ni más ni menos que en México. Será el 15 de mayo cuando lleguen a Barcelona y presenten su nuevo trabajo en el Sant Jordi Club.