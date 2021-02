Malalties de la pell i coronavirus

Avui parlem en Migdia Cope Catalunya i Andorra amb Andrea Combalia (Barcelona, 1989) és Metge especialista en Dermatologia. Va estudiar Medicina en la Universitat de Barcelona, i es va especialitzar en Dermatologia a l'Hospital Clínic de Barcelona. La doctora Combalia ens presenta el seu últim llibre " PIEL SANA IN CORPORE SANO". Una invitació a un estil de vida saludable, a la prevenció de certes malalties i a la cura i bellesa de l'únic òrgan visible per a tots: la pell. Des de l'Hospital Clínic de Barcelona i la seva revista digital Pell sana in corpore sa amb més de 36.000 seguidors en Instagram, la Dra. Andrea Combalia ha anat resolent els dubtes dels seus pacients i seguidors i llançant pràctics consells perquè la salut i la bellesa de la pell esten a l'abast de tots. Cada quan hem de rentar-nos el pèl? Com podem saber si una piga és maligna? Perquè tenim els cabells llisos o arrissats? Des de la seva bellesa fins a les seves arrugues i imperfeccions, la pell és un òrgan del nostre cos que ens fascina i ens obsessiona. És l'únic que ens embolica i ens protegeix, que podem veure, tocar i sentir i que experimenta canvis al llarg de la vida. A més, a simple vista, ens dóna pistes sobre l'edat, la procedència i l'estat de salut, de manera que no sols és important cuidar-la per qüestions esteticas, sinó que el seu benestar és essencial. La doctora Andrea Combalia també ens explica els problemes de pell que està plantejant la pandèmia. Les consultes més habituals per problemes dermatològics ocasionats per portar màscara. Com tractar aquests problemes sempre sota el consell d'un dermatòleg.