La mala premsa de la carn

La setmana passada el ministre va fer unes declaracions i el sector de la carn de tota Espanya va posar el crit al cel. Avui volem reflexionar sobre el tema de per què la carn està patint problemes com per exemple si proporciona una bona alimentació o el canvi climàtic. Per què en aquest moment la carn està tan criminalitzada? En el programa d'avui d'animal catedràtic de nutrició i endocrinòleg esportiu, Dr. Antonio Escribano.



- Per què es responsabilitzar a la carn en aquest moment de tots els problemes que té el planeta?



Hi ha coses que no puc arribar a entendre, com es pot arribar aquesta situació per opinions minoritàries. L'alimentació és una estructura bioquímica i no una filosofia ni una ideologia, però, en canvi, s'esta donant una impressió que no és correcte no és exactament el que la gent entenent el que està passant amb la carn.



- Per què es culpabilitza a la carn d'una mala alimentació i del canvi climàtic?



Necessitem energia per viure i la podem obtenir de diferents maneres, ho podem fer a través dels vegetals, així i tot, necessitem una altra matèria viva per poder extreure energia d'ells i d'aquesta classe només n'hi ha tres; herbívors, carnívors i omnívors. Herbívors ho treuen de les plantes els carnívors de la carn i els omnívors que som nosaltres necessitem les dues. Cada aliment té el seu lloc tant la fruita, la carn, els llegums o el peix. Per tenir un bon funcionament en el nostre cos, s'aconsella menjar carn tres o quatre vegades a la setmana, la fruita per exemple hem de menjar tres peces al dia... Si no donem les quantitats que el nostre cos necessita, portarem una alimentació deficitària.



- D'on prové aquesta mala premsa?



Venen de mal entesos. Primer de tot, la nutrició és química i quan alterem la nostra alimentació passen coses dolentes, però això prové d'una certa sensibilitat amb els animals.