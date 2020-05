La majoria d'escoles infantils privades no podran obrir l'u de juny

El confinament posa en perill el futur de moltes escoles bressol privades.

El confinament ha provocat que les escoles bressol privades vegin amenaçat el seu futur. La majoria d’aquests centres se senten abandonats pel govern i per Educació. Les llars d’infants van tancar portes a mitjans de març i un decret del Govern espanyol no els permet cobrar cap quota a les famílies des de l’1 d’abril, ni tan sols de manteniment.

A Catalunya el 40 % de les escoles bressol són privades, i 30.000 infants estan inscrits en aquests centres. La incertesa de la durada del confinament provoca que moltes es plantegin tancar definitivament les portes.

Els més petits podran tornar aviat a les llars d'infants. Després del tancament d'aquestes setmanes, les escoles bressol podran obrir les portes l'1 de juny en la fase 2 de la desescalada. Això sí, a les aules només hi podrà haver 5 alumnes. Les llars d'infants municipals de localitats petites no tindran problemes perquè disposen d'espais prou grans per acollir tots els nens.Una altra de les restriccions noves per a les escoles bressol és que no podran anar-hi els infants de 0 a 1 any perquè el seu sistema immunitari és immadur.

Es molt important l etapa universitaria pero tambè li hem de donar igual o mès a la primera etapa de la nostre vida a les escoles bressol. Tot allò que apendrem serà bàsic para el nostre futur.

