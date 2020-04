"Mi luz", la nueva canción de Pastora Soler y Blas Cantó

Pastora Soler y Blas Cantó nos han presentado estos días la canción "Mi luz", un precioso dueto que vio la luz, nunca mejor dicho, el pasado 2 de abril en todas las plataformas digitales. Con ellos dos hemos querido conversar en "Migdia a Cope Catalunya i Andorra". Pastora nos ha querido decir que "esta canción se hizo para iluminar y dar esperanza a la gente. La canción está incluida en mi disco, pero esta colaboración con Blas, que hicimos de forma muy cuidada, la hemos querido lanzar ahora para aportar algo de energía, de positividad, de luz, en unos momentos en que tanto lo necesitamos".

La canción está dentro de "Sentir", el nuevo trabajo de Pastora Soler. Blas Cantó no tiene más que palabras de halago hacia Pastora Soler: "Es un privilegio poder cantar con ella, me siento muy afortunado. Además es una canción preciosa, una balada pero que tiene mucha fuerza, y creo que esa fuerza es algo que necesitamos en este momento. Teníamos dudas sobre si sacar la canción ahora o posponerlo. Podría parecer que sacar música ahora es frívolo, pero yo creo que es todo lo contrario. Creo que estas canciones nos ayudan a todos, a los artistas y a la gente que está en sus casa, la que pone música en sus balcones"

Pastora Soler nos cuenta que "hicimos este dueto en el mes de octubre. Y desde que la grabé ya tenía claro que quería cantar esta canción con Blas Cantó. Siempre he admirado mucho a Blas. Tuvimos la suerte de poderla cantar en directo, y así nos quitamos ese gusanillo que estamos volviendo a tener y cuando pase todo esto espero que la podamos volver a cantar juntos muchas veces"