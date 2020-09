"Luz de Gas", la mítica sala de concerts de Barcelona, fa 25 anys

Per a molts és la millor sala de concerts de Barcelona. El local que abans havia estat cinema, teatre i cabaret està de celebració. I és que Luz de Gas, la mítica sala del carrer Muntaner de Barcelona fa 25 anys. Va ser el 26 de setembre de 1995 quan un concert de Luz Casal va inaugurar el local. Segurament no hi hagi masses discoteques a Europa que puguin presumir de portar 25 anys amb el mateix nom, al mateix lloc, amb els mateixos propietaris i, el més important, amb un brutal poder de convocatòria, que només ha trencat el maleït Covid19. La sala va decidir fa uns mesos no tornar a obrir fins que els seus clients puguin ballar i els músics actuar amb normalitat, tal com deia Fede Sardà, copropietari de Luz de Gas: "El dia que no pugui oferir als meus clients el producte en el que crec, muntaré una merceria". I és que aquest compromís amb l'excel.lència i la feina ben feta durant 25 anys ha fet que per l'escenari de Luz de Gas hagin passat músics com Earth, Wind and Fire, Roger Hodgson, Simple Minds, Bill Wyman, Charlie Watts, Estopa, Josep Carreras... la llista d'estrelles nacionals i internacionals que han tocat "al Luz" és pràcticament infinita. I és que les cortines vermelles i les làmpares d'aranya d'aquest local, decorat com un teatre clàssic, han acompanyat a milers de barcelonins (i a ciutadans de tot el món) durant els darrers 25 anys. "El secret de l'èxit és que jo sóc el tio més normal del món i tinc els gustos més normals del món, i porto artistes que li agraden a tothom". La frase es de Fede Sardà, l'autèntic motor i ànima de Luz de Gas. Si el coneixeu, sabreu que la paraula "normal" no seria de les primeres que utilitzaríem per definir-lo. Això sí, esperem veure'l el més aviat possible organitzant de nou concerts a la seva estimada Luz de Gas. 25 anys de concerts, 25 anys de bona música... Felicitats Luz de Gas.