Lucas del Paso, el català que entra al llibre Guinness

Com cada 18 de novembre, se celebra el Dia Mundial dels Rècords Guinness. Tot plegat perquè l'any 2004, justament un 18 de novembre, el llibre Guinness dels rècords es va convertir en el llibre més venut de la història. També és el dia on es donen a conèixer quines noves temeritats passen a formar part de l'edició 2020.

A Espanya se n'han batut 18 i la majoria s'han fet amb caràcter benèfic. Estem parlant, per exemple de la marató més ràpida disfressat de pallasso, l'acceleració més ràpida en un kart, la ració més gran de gaspatxo, la figura més gran d'una hamburguesa feta per persones o el cas d'un català, l'advocat Lucas del Paso, que va recórrer en moto d'aigua més de 3.500 quilòmetres, de Portugal a Itàlia.

I a més, ho ha fet per una bona causa. El Lucas va aprofitar aquesta experiència per recollir brossa del mar. I en això gairebé també aconsegueix un altre rècord, amb 230 quilos. I per si això no fos prou, va voler compensar l'emissió de contaminant de la seva moto i va plantar 100 arbres quan va arribar a terra.

