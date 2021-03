Luar Na Lubre actua aquest diumenge a Barcelona per presentar 'Vieiras e vieiros, historias de peregrinos'

Aquest diumenge 28, Luar na Lubre celebrarà a Barcelona el seu darrer treball que posa banda sonora El camí de Santiago. Se celebrarà el centre artesà tradicionàrius de Barcelona i ens dóna més detalls Bieito Romero.

Heu tingut històries on triar.

<< La veritat és que hem tingut moltes històries on poder triar i fins i tot van sobrar, hi havia una quantitat de material impressionant, finalment vam agafar 14 d'aquestes històries i llegendes. No podem negar que tenim un patrimoni molt important i intentem plasmar-ho a través de la Música.>>

Com vau fer la selecció entre tantes cançons?

<< Teníem quasi 100 històries completament diferents entre unes i les altres, però que estan relacionades com si fossin diferents camins que et porten fins a Santiago de Compostela. Vam haver de seguir un criteri en un moment donat i decidir quines formaven part d'aquest patrimoni que tenim.>>

Després de trenta anys de carrera musical, en quin moment vau decidir fer un treball dedicat especialment el camí de Santiago?

<< La nostra música està molt relacionada amb el camí de Santiago i de fet estem aquí i això està totalment impregnat de les influències que van arribar del camí de Santiago. Aquest nou disc és un disc doble on per una banda estan les vieires i vieiros de peregrins i per un altre està al CD on es recull tota aquesta música què ja portem fent sobre el camí de Santiago a la nostra trajectòria. Aquest nou treball demostra que estem totalment relacionada amb tot això.>>

Què trobarem el dia 28 a Barcelona?

<< Bàsicament trobareu la presentació de la dinovena proposta musical Luar na Lubre amb aquestes històries sobre peregrins i els diferents camins que porten a Compostela. Cal destacar que també serà una combinació d'aquesta nova música amb les músiques de clàssiques de Luar na Lubre.>>