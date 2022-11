L'osonec Lluc Crusellas és el millor mestre pastisser del Món

L'osonenc Lluc Crusellas està assimilant haver estat proclamat millor mestre xocolater del món en el prestigiós concurs internacional World Chocolate Masters que s'ha celebrat a París.

Creu que la clau ha estat el treball en equip. "Amb 26 anys, s'arriba aquí gràcies a la gent que tens al voltant i deixant-te ajudar".

Un altre aspecte que tenia molt clar és que volia aportar coses noves al sector, com són les textures i els colors orgànics i el missatge que cal cuidar més el planeta.

Ara vol aprofitar aquest altaveu per fer pedagogia. "Que la gent sàpiga què és un bon pastís i què no. Hi ha molta feina a fer, que hi hagi més cultura pastissera com la que tenen països com França".

El millor mestre xocolater del món i el seu equip format per una quinzena de treballadors – la majoria joves com ell - descarregaven aquest dimecres al matí tot el material a l'obrador que el grup PaVic té la capital d'Osona. Com a cap de pastisseria d'El Carme de Vic aquest és el seu centre de treball i també el laboratori de proves que li ha permès erigir-se com a guanyador del concurs internacional de pastisseria. "Estic assimilant-ho encara", ha explicat amb un somriure.

Arribar fins aquí no ha estat fàcil. Darrere hi ha molta preparació, fins i tot en la manera en què es transportava el material.

"Comptava cada detall, des que obríem el camió en el moment de la descàrrega ja hi havia el jurat", recorda.

Aspectes com l'ordre, la neteja, la disciplina i l'actitud també eren aspectes a valorar, a banda del producte, que era l'essència de tot.

"Han sigut un conjunt de coses i en tot moment m'he sentit acompanyat per l'equip, ha estat molt important que tothom tingués un rol a cuidar", afegeix. I és que la clau ha estat que "tothom s'hagi sentit seu el projecte".





Aportar coses noves al sector

De petit volia ser ciclista professional si bé amb els anys ja va veure que la gastronomia li interessava. El seu cosí li va proposar fer unes pràctiques a l'estiu al restaurant de Can Jubany a Calldetenes i allò el va fer decidir.

"Allà vaig veure que era el que volia ser perquè la pastisseria té una part molt creativa, et permet anar fins al límit que tu vulguis", recorda.

Crusellas tenia clar que anaven a la competició a aportar coses noves i està molt satisfet que així ho hagin valorat els membres del jurat. El dia del lliurament el van definir com a "símbol d'una generació de pastissers tècnics, creatius i innovadors", una descripció que, per l'osonenc, "és un honor".

Quan se li pregunta pel seu segell ho té clar: les textures orgàniques i els colors naturals. "A la pastisseria hi ha hagut èpoques de molts colors brillants i fluorescents", remarca.

La seva aposta se centra, en canvi, en la natura com a font d'inspiració, en emular formes com les llavors i la terra seca i amb el missatge que cal ser més conscients del que tenim al voltant i que cal cuidar el planeta.





Un elefant de 3 metres de xocolata

La seva carta de presentació al concurs va ser un elefant de 3 metres d'alt fet amb uns 200 kg de xocolata. Era la peça elaborada en la categoria d'escultura gran.

El primer dia ja es va posar número 1 en el rànquing -en total hi havia 18 aspirants de diferents països- i això li va donar un punt extra de motivació: "Vaig pensar, anem bé, seguim així i els dos dies que queden cal apretar moltíssim".

Ser el millor mestre xocolater del món obre noves perspectives i portes. Crusellas, però, té molt clar que el seu punt de partida serà Osona i la gent de la comarca que "li ha donat tot". "Tot això tindrà un retorn aquí, ho aprofitarem al màxim, ja sigui des de la comarca o a nivell estatal, intentarem que les coses tinguin sentit i que aportin alguna cosa, no fer-les per fer", conclou.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el mestre xocolater, Lluc Crusellas (àudio).