Los seguros sí cubren el coronavirus

Estos días estamos leyendo tantas cosas sobre el coronavirus, que llega un momento en que tenemos la cabeza totalmente colapsada. Además de todas las recomendaciones sanitarias que nos están haciendo llegar las autoridades y la alerta, para algunos excesiva, sobre lo que está pasando, hay también otros puntos a tratar sobre este virus. Y hoy en “Herrera a Cope Catalunya i Andorra” queremos hablar sobre los seguros. Y es que existen muchas dudas sobre si los seguros privados de salud cubren o no el coronavirus ni las enfermedades producidas por éste por tratarse de una epidemia que puede convertirse en pandemia. Aunque los artículos 105 y 106 de la ley del contrato del seguro regulan la asistencia médica y asumen la prestación de servicios médicos y quirúrgicos de los asegurados, la cosa cambia ante situaciones como la actual. José María Galilea es el CEO del grupo Galilea Correduría de Seguros, que ha querido contestar a nuestras preguntas: “Obviamente habría que mirar lo que diga el contrato en cada caso, pero en principio no es cierto que los seguros de salud no cubran el coronavirus. Además hemos de pensar que tampoco está declarada ninguna situación de epidemia, ni de pandemia. Es una situación que, con todos mis respetos, los periodistas habéis liado mucho. De momento, técnicamente en este momento, a efectos de un seguro, el coronavirus se trataría igual que un resfriado, una gripe, es decir que el asegurado está totalmente cubierto. Incluso si alguien muere y tiene seguro de vida, cobrarà ese seguro de vida” Lo que parece que no cubren los seguros son las anulaciones de viajes a destinos donde el coronavirus tiene una gran afectación: “Si has contratado un viaje, si tú anulas voluntariamente tu viaje, el seguro no te lo cubrirá. Nadie ha declarado ninguna pandemia, así que en ese caso no te pagarán el viaje”.