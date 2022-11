"Los Salvajes" celebren el seu 60è aniversari a Luz de Gas

La banda de rock "LosSalvajes" celebra seixanta anys sobre els escenaris. Parlarem amb el bateria de la banda, Delfin Fernández.



- Què penses d'aquest paralelisme amb els Rolling Stones espanyols?



A mi no em molesta, quan vam començar als seixanta, havies de decidir si tiraves per l'estil Rolling o Beatles. En el nostre grup j s'havia fet un xic de Beatles, però en la nostra gira a Alemanya vam veure als Rolling i allà vam decidir que estàvem més en una línia.



- El rock ho tenia difícil en un context polític en aquella època.



Era així, i més amb un nom com el nostre. Jo vaig començar amb 14 i els meus companys amb 16-17 anys, érem molt joves.



- Heu pogut viure fins a la només del rock?



No, amb l'edat que tenim ja no. Durant la primera època si, de fet vam haver de deixar les feines que teníem per fer la gira. Va haver-hi l'època que va marcar a la banda, la tenda que encara ens permet estar en actiu.



- Quin és el secret per estar tants anys en actiu?



Constància i amor pel rock.



- El 29 de novembre a les 21 del vespre feu un concert solidari per celebrar aquests seixanta anys a la sala Luz de Gas.



Si, allà estarem. Primer escalfarà una mica l'ambient un grup de tribut a Doctor Feelgood i també col·laboraran molts amics.