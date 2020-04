Los Manolos versionen el seu icònic tema " Amigos para siempre"

La música s'està transformant en un element solidari meravellós, i avui hem parlat amb un dels components de la banda Los Manolos, el Joan : "Aquesta era la nostra intenció veient com està el panorama i vam pensar que podíem fer un homenatge a la gent que està jugant tipus amb aquesta malaltia i vam pensar que podíem agafar el tema icònic de "Amigos para siempre" i versionar i dedicar-lis la lletra amb ells". La banda també va fer una crida a tot el personal sanitari perquè els hi envies material per poder compondre el vídeo, i van rebre imatges d'hospitals de Madrid, del clínic de Barcelona, de Mataró, de Sant Pau i de moltíssims més llocs del país. El vídeo ha estat editat per Guillem Roma.

Aquests dies estem escoltant moltes cançons cantades des de casa i això sembla fàcil però realment ho és? Joan: "No és fàcil perquè no tothom té les mateixes condicions tècniques a casa, és a dir, no tothom té un estudi de gravació a casa seva, entre tots hem fet un bon equip i hem tirat aquesta cançó endavant".

Si voleu gaudir del vídeo i ballar una miqueta amb aquesta nova versió, la trobareu a la seva pàgina oficial www.losmanolos.net.

