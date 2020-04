Los chiringuitos de playa de Barcelona tirán la toalla ante la presión fiscal municipal

Barcelona no tendrá este verano sus populares chiringuitos de playa. Después de dos mesos inactivos, debido a la pandemia del COVID-19, han decidido no reabrir cuando todo haya pasado. Hoy en Migdia Cope Catalunya i Andorra, Israel Flores, Presidente de la Asociación de Chiringuitos de Barcelona, ha dejado claro que:” No se imaginan unas playas del litoral barcelonés sin chiringutios, pero debido a la situación actual no volveremos a abrir”. Flores, ha criticado: “La presión fiscal y sancionadora a la que se ven sometidos por parte del Ayuntamiento de Barcelona, un tema que ya viene de antiguo, lo que hace inviable la continuidad de los 15 chiringuitos de costa esta temporada”.

Los adjudicatarios de las concesiones de los chiringuitos, por las que pagan más de 500.000 euros por temporada, han solicitado al ayuntamiento que les devuelvan estos cánones. El consistorio ha hecho pública su intención de devolver la parte proporcional de lo pagado por los chiringuitos del periodo que no puedan abrir . Desde la Asociación han denunciado que: “ El ayuntamiento de Barcelona les obliga a pagar, por adelantado, todo el dinero que supone la concesión antes incluso de colocar un sólo elemento del chiringuito sobre la arena de las playas de la ciudad”. Israel Flores ha recordado que: “La venta ilegal en las playas de Barcelona ha sido una auténtica lucha que les ha dolido mucho y que se añade a la actual situación de crisis sanitaria que les obliga a renunciar a esta temporada”.

