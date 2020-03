Los camioneros denuncian las duras condiciones en las que trabajan estos días

Hoy queremos hablar de los camioneros. Un sector que estos días no está parando, por que el abastecimiento de alimentos es básico y fundamental estos días. Luis Navarrete es un camionero que ha publicado en las redes sociales una carta pidiendo un poco de solidaridad, pidiendo cordura a los consumidores para que no acaparemos tanta comida que, en muchos casos, acabará estropeándose o caducando. El abastecimiento está asegurado, cosa que han dicho las autoridades. Y estos días los camioneros, en muchos casos con muy pocas medidas de precaución sanitaria, están teniendo más trabajo que nunca. En su carta, Luis decía cosas como esta: "En el sector del transporte estamos trabajando a destajo para que no falte de nada a pesar de la conducta de la población de acaparar mercancías que no nos da tiempo a reponer. ADemás seguimos sirviendo al sector industrial para que cuando acabe la crisis nos podamos reponer lo antes posible. Les pedimos a ustedes, que tienen voz, que difundan y hagan ver a las autoridades las condiciones en las que estamos haciendo nuestro trabajo"

Con Luis Navarrete hemos querido hablar desde "Herrera a Cope CAtalunya i Andorra" para que nos explique esas durísimas condiciones en que tantos y tantos camioneros están trabajando estos días:

"Yo soy un conductor que lleva contenedores marítimos.Mi inicio y mi final siempre es el puerto de Barcelona. Si publiqué esta carta es para que la gente nos escuche. Que sepan que los camioneros seguimos trabajando. Y no solo transportamos comida, sino que transportams de todo. Aquí no ha parado nada. Lo que pasa es que han cerrado restaurantes, áreas de servicio... En muchos casos nosotros hemos de estar dos o tres días en la carretera, y no podemos en muchos casos lavarnos las manos, no podemos ir al baño, no tenemos acceso a la comida. Todo esto nos conlleva un gran esfuerzo, y la verdad es que no sabemos cuánto tiempo vamos a poder aguantar"