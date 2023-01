Cada dilluns a Migdia a COPE Catalunya i Andorra, Alfred López, divulgador científic i autor de la saga de llibres sobre curiositats "Ya está el listo que todo lo sabe" entre altres, ens fa una mica més savis en donar resposta a aquestes preguntes, enigmes o orígens etimològics de les paraules que utilitzem.





Alfred és una d'aquestes persones curioses que ha dedicat gairebé tota la seva vida a buscar resposta a les incògnites que s'anava plantejant. Algunes per un camí fàcil i altres no tant però totes han obtingut una resposta satisfactòria, interessant i curiosa que ha anat plasmant en tots i cadascun dels seus llibres.

Aquestes són les curiositats escollides per avui:





-L'origen de l'expressió "coser y cantar"

El fet d'indicar que es canta mentre s'està cosint (per al que se sol necessitar una certa concentració si no es té massa experiència) és el que dona a entendre que aquest propòsit no comportarà cap dificultat.





-Algunes curiositats sobre les salutacions

Molt comú era el desitjar bona salut amb un ‘salutem’, alguna cosa que es va convertir en usual tant en la trobada com en els comiats durant l'època de l'Imperi Romà i segles posteriors. També per aquell temps es va fer freqüent saludar dient el terme ‘ocell’, conjugació singular de la forma imperativa de ‘av?re’, el significat de la qual era ‘estar bé’ i que era utilitzada amb el sentit de ‘que estiguis bé’.





-Quin és el significat de l'aquest ‘Geni i figura, fins a la sepultura’?

A causa dels dos termes utilitzats en l'expressió (‘geni’ i ‘figura’), moltes són les diferents interpretacions que es poden fer d'aquesta, ja que hi ha qui creu que el ‘geni’ al qual es fa referència és caràcter (bon o mal geni) o a l'intel·lecte i saviesa (ser un geni en algun art o disciplina).