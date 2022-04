Lola Índigo torna amb “Toy Story”

L'artista Lola Indigo ha publicat "Toystory" després del seu darrer senzill "Solteras". Es tracta d'un multitrack que està compost per dues cançons com antigament, una cançó per cadascuna de les cares. Parlarem amb l'artista.

Explica'ns que trobarem en aquest " Toy story "

Aquest tema tracta sobre un amor odi i l'anava escrivint en notes des de feia molt de temps i l'havia intentat desenvolupar en diferents ocasions i amb diferents productors, però mai sortia com jo volia. Per casualitats de la vida vaig trobar un productor que es diu Andy (com el nen de la pel·lícula) a Miami i li vaig ensenyar la cançó amb uns quants acords i amb uns amics que tenia allà mateix, finalment la vam acabar entre tots.





En tan poc temps?

Estic convençuda que les millors cançons estan ràpidament perquè tot flueix.





Com t'ha canviat la vida des del 2017 quan vas sortir d' Operación Triunfo ?

Et juro que faig la mateixa vida i les mateixes coses, però ara som molta més gent treballant junts.





Avui dia sí una cançó es torna viral, és un èxit segur com t'ha passat amb "La niña de la escuela ".

La veritat és que va ser molt bonic perquè tractava sobre un challenge imatges de la infància i és molt maco perquè, al cap i a la fi, a la gent li agafa aquesta nostàlgia.

Fa trenta anys que estàs a sobre dels escenaris?

No porto tant de temps, però la veritat és que va ser bàsicament d'ençà que vaig néixer no he parat.





Aquests dies ha saltat la notícia de què vas tractar malament a uns empleats d'un hotel. Què ha passat?

També em vaig quedar sorpresa perquè fa ben bé un any que no trepitjo Barcelona i no és cert, la gent que em coneix sap que mai tindria aquest comportament.