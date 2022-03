L'OCU adverteix contra la compra compulsiva d'oli de girasol.

L'OCU ha advertit contra la compra compulsiva de l'oli del girasol procedent d'Ucraïna i també ha aclarit que la falta del mateix no es podrà concretar fins a la recol·lecta d'aquest estiu. Davant d'aquesta situació l'OCU ha transmès un comunicat on diu que avui dia no hauria d'existir dèficit en aquest producte als supermercats, ja que el que s'estan venent ara és de la recol·lecta de l'any passat, és a dir, abans de la guerra. Parlarem amb l'Enrique García, portaveu de l'OCU.



- Què està passant amb aquest producte i d'altres procedents d'Ucraïna?



Des de l'OCU també estem molt preocupats per les repercussions que pugui tenir aquesta guerra en els consumidors i les conseqüències que pot provocar la butxaca econòmica. Amb l'oli de girasol efectivament es pot veure afectat pel conflicte, però d'aquí a què en terminats supermercats s'hagi restringit la compra d'aquest producte creiem què és totalment innecessari i a més a més pot provocar un efecte contrari generant incertesa en els consumidors.



- Quan parles de restriccions et refereixes al que només venen x ampolles per persona?



Efectivament, hi ha diferents supermercats molts coneguts per als consumidors on s'ha limitat la venda d'unitats d'oli de girasol. És una mesura inútil, perquè avui dia hi ha existències suficients, ja que pertanyen a períodes anteriors. De cara al futur, en una nova recol·lecta, si es produeixen restriccions en la seva arribada des d'Ucraïna, no ens hem de preocupar perquè també hi ha altres països que produeixen aquest producte. Sí que és veritat que es veurà reflectit en el preu, però no arribarem el punt de quedar-nos sense.

- Seria un bon moment per impulsar la producció nacional o la comercialització d'altres olis vegetals assequibles com és el de soja.



Correcte, per això creiem que aquestes mesures el que fan es crea una falsa sensació de desproveïment. No oblidem el que va passar el principi de la pandèmia amb el paper higiènic i des de l'OCU volem recordar als consumidors que hi ha alternatives en el mercat.