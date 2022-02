L'oci nocturn reobre demanant més seguretat jurídica

L'oci nocturn celebra la reobertura del sector el proper 11 de febrer després que el Govern obligués els locals a abaixar persianes al Nadal, sumant més de 600 dies tancats des de l'inici de la pandèmia.

Els propietaris confien que la tornada a l'activitat no suposarà un repunt de casos perquè la interacció es trasllada a altres espais.

D'alta banda, asseguren que recomanaran l'ús de mascareta però adverteixen de la "dificultat" que els clients sempre la portin.

Organitzacions com Fecasarm o com el Gremi General de Discoteques de Barcelona han demanat que aquesta sigui "l'última vegada que es tanca" el sector. "Esperem que sigui la definitiva".

A migdia a COPE Catalunya hem parlat amb el secretari general de la FECASARM, Joaquim Boadas (àudio).

El Govern permetrà a les sales de festes tornar a obrir d'aquí a 10 dies amb un aforament del 100% i sense la necessitat de demanar el certificat covid. El sector ha celebrat "tenir una data clara" per preparar l'operativa per tornar a funcionar i també poder-ho fer amb l'horari habitual, fins les sis del matí.

Pel que fa al passaport covid, el sector es va mostrar favorable a utilitzar-lo quan van reobrir a l'octubre ja que "va ser una bona eina per incentivar la vacunació entre els joves" però ara, "no fa la funció que feia abans" per les característiques de la variant òmicron i els índex d'immunització més elevats. "Ara estiguis vacunat o no, la variant òmicron fa que et contagiïs igual".

En relació a les mascaretes, els empresaris de l'oci nocturn han reiterat la dificultat d'obligar a portar-la en tot moment en espais d'interacció com les discoteques i han assegurat que optaran per "recomanar" el seu ús. "Nosaltres hem de fer tot el possible perquè la gent ho porti però l'operativa és molt complicada".

Les discoteques han reiterat que el tancament a les portes de Nadal va ser "injust" perquè era "la millor setmana de l'any pel sector", que creia que com a mínim podrien obrir fins la Nit de Cap d'Any. "Esperem que aquesta sigui una etapa definitiva. Ha sigut molt dur aquest tancament. Els treballadors, els empresaris i els clients necessiten tornar a la normalitat", ha dit.

La Fecasarm demana més seguretat jurídica

Joaquim Boadas, ha assegurat que el tancament durant el Nadal ha provocat pèrdues "molt importants", de manera que hi ha locals "al límit de la seva subsistència".

És per aquest motiu que Boadas ha demanat seguretat jurídica en la reobertura dels locals. "Esperem que ja no es tanqui més i que tot obeeixi a unes dades objectives i a unes garanties jurídiques", ha apuntat.

Així mateix, ha considerat que les discoteques no s'haurien d'haver tancat perquè "l'únic que ha provocat ha estat una evolució negativa de les dades epidemiològiques".

Malgrat tot, la Fecasarm ha celebrat la reobertura, tot i que creu que "arriba tard" perquè hi ha "oci nocturn il·legal, botellots i festes privades" que afavoreixen els contagis de coronavirus. "Molta gent marxa a altres comunitats autònomes com ara Madrid per sortir de festa mentre que aquí està tot tancat", ha lamentat Boadas.

"Esperem que hi hagi una continuïtat amb aquesta reobertura perquè els locals s'han de començar a refer de la situació gravíssima de crisi econòmica", ha subratllat. Boadas ha recordat que els locals han estat tancats 20 mesos dels últims 23.