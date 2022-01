L’oci nocturn ha presentat avui recurs contra el seu tancament

Des d'avui divendres dia 28 de gener les restriccions que hi havia fins ara han passat a ser recomanacions tot i que l'oci nocturn encara continua tancat. Parlarem amb el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.



- Des d'avui, el que era obligació passa a ser recomanació, ni tan sols es demanarà el passaport covid, però l'oci nocturn continua tancat, és difícil d'entendre.



La veritat és que és difícil d'entendre tot plegat perquè si hem de fer una avaluació des del juny del 2020 tota la política que seguits la Generalitat amb el tema de la contenció del virus jo considero que ha sigut un fracàs total. Catalunya ha estat la comunitat que més restriccions ha aprovat i la què més a castigat al sector de la restauració i l'oci nocturn d'una manera continuada. El resultat parla per si sol, les dades de contagis han empitjorat, per tant, s'ha demostrat aquest fracàs en les seves polítiques de contenció. Han fet molt de mal a les activitats econòmiques de milers de famílies que viuen d'aquests dos sectors. Ara no sé per quina raó es manté tancat l'oci nocturn.



- El govern preveu que l'oci nocturn obri de cara l'11 de febrer amb limitacions d'aforament. Presentareu un recurs per aquest manteniment del tancament?



La Generalitat ja ens va dir que possiblement podria ser el dia 11 de febrer però sense prometre res. També van dir que si obríem i les dades empitjoraven, es tornaria a tancar. El que està promovent la Generalitat és inseguretat jurídica i el desconcert en un sector que en aquest moment ja té problemes per trobar personal. Evidentment, sí que presentarem avui un recurs per demanar a la suspensió urgent de la restricció del tancament de l'oci nocturn.