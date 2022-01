L'oci nocturn no entén que sigui l'únic sector tancat

El govern aixecarà gairebé totes les restriccions actuals de la Covid a partir de divendres, excepte l'oci nocturn. Parlarem amb el secretari general de la Fecalon, Fernando Martínez.

- Quins són els motius per no obrir l'oci nocturn?



Ahir vam tenir una reunió amb el govern on es van fer moltes preguntes i es van donar poques respostes. Encara no sabem per què el govern va imposar el toc de queda o perquè l'aixeca ara i reobre totes les restriccions a la restauració. Ahir també es va constatar que la incidència està la baixa i crec que és una dada que ningú discuteix, sobretot ens van dir que les UCI estaven estabilitzades, per tant, tenint aquestes dades sanitàries i tenint clar que en aquests moments l'òmicron no deixa de ser un tractament de quadre gripal, creiem que no hi ha motius perquè es mantinguin les restriccions en un sector que hem de recordar que és el 5% de la població. A l'oci nocturn no tenim incidències i per aquest motiu demanem una reobertura immediata.



- Si haguéssim de fer cas de les xifres de contagis, hauríem d'estar tots confinats a casa.



Crec que és un moment de canvi de xip perquè realment no hi haurà salut si no hi ha economia. En aquests moments hauríem de dotar de recursos sanitaris sobretot a l'assistència primària, als nostres metges i infermers. Hem de dotar d'alguna manera els recursos econòmics a càrrec dels nostres pressupostos i hem de tenir una economia forta perquè si no serà difícil suportar aquesta despesa. L'oci nocturn és un dels sectors que fa molt de temps que esta dient que s'hauria de portar una política d'autotests i que les farmàcies haurien de tenir-los.