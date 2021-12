L'oci nocturn indignat amb el tancament del sector

Les patronals de la restauració i l'oci nocturn han reaccionat amb indignació a les noves restriccions que proposa el Govern per frenar l'avenç de la pandèmia.

Joaquim Boadas, president de Fecasarm (àudio), ha anunciat que l'entitat impugnarà les decisions i que demanarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que dicti mesures cautelaríssimes perquè no s'apliquin mentre resol el litigi.

Les dues patronals han lamentat unes mesures que es prenen en una de les temporades més importants de l'any per als sectors de la restauració i l'oci nocturn. "Un gerro d'aigua freda", ha admès Martínez. Boadas, de la seva banda, ha lamentat també haver-se assabentat de les mesures "quan ja s'han decidit".

En aquest sentit ha criticat que el sector no hi ha pogut dir la seva ni ha pogut parlar dels "avantatges" de mantenir la mesura del certificat covid, "un motor per a la vacunació" generat, precisament i principalment, per la restauració i l'oci nocturn, segons ha indicat. Per això considera que el Govern "s'ha equivocat".

Boadas afirma, a més, que les mesures s'han pres en funció d'una "alarma que no existeix", i ha subratllat que la Incidència Acumulada dels darrers 14 dies mostra que els contagis es donen, principalment, entre els menors de 15 anys, "que no són target principal ni de restauració ni d'oci en horari nocturn".

També ha apel·lat al fet que la taxa de vacunació supera "un 10%" la de països com Alemanya o a que a les UCI, 9 de cada 10 pacients ingressats per covid no estan vacunats. Per tant, i al seu parer, les dades "no justifiquen aquestes mesures tan dràstiques".

Ha lamentat que la "improvisació i manca de diàleg amb el sector" del Govern "s'ha tornat a posar de manifest". I ha admès que l'anunci de noves mesures els enganxa "amb neveres plenes i tota la contractació programada". En aquest sentit ha subratllat que els 15 dies per als quals estan previstes les mesures en un principi són "fonamentals". Cap d'Any és "la meitat de facturació de l'oci nocturn" els últims compassos de l'exercici, segons els càlculs de l'entitat.

Alhora ha explicat que la patronal ja ha començat a parlar amb el Govern per activar totes les línies d'empresa, però ha recordat que encara no se'ls ha pagat la cinquena ajuda.