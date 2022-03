L'observatori del paisatge apunta cap a diversificació del turisme a la Cerdanya

La Cerdanya necessita canviar els patrons urbans i diversificar el turisme, actualment molt concentrat a les estacions d'esquí d'hivern. Per tant, cal promoure activitats ecològiques no només relacionades amb l'esquí, ja que l'augment de les temperatures i la reducció de les precipitacions a causa del canvi climàtic podrien fer que les estacions d'esquí siguin "inviables" durant dècades. Parlarem amb la Tècnica de l'observatori del paisatge de Catalunya, Laura Puigverd



- Quin és el paper que juga observatori del paisatge de Catalunya?



És un assessorament de l'administració catalana i de consciència de la ciutat en matèria del paisatge. L'observatori de paisatge va rebre l'encàrrec d'elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya un dels quals és el catàleg del Pirineu l'Aran, que es va aprovar l'any 2013 i de fet el departament d'aquell moment de territori de sostenibilitat de la Generalitat el va aprovar. El que hem fet en aquests moments és el document tècnic convertit en una publicació. Han passat uns anys i hem actualitzat algunes dades, però el document en grans trets és el del 2013.



- El que crida més l'atenció és el canvi urbanístic de la Cerdanya conforme a la seva diversificació?



El que nosaltres fem és posar sobre la taula el fet que la Cerdanya hi ha hagut una enorme construcció d'urbanitzacions de segones residències que en molts casos són aïllades i de nova construcció que s'anomenen pletes. En alguns casos tenen un impacte paisatgístic molt important.



- Passa a altres llocs de Catalunya?



Hi ha a molts llocs de Catalunya, però estan més concentrades en comparació a la resta del Pirineu, a la Cerdanya.



- Un dels suggeriments d'aquesta proposta és que no es concentri tot en l'esquí?



Està més que demostrat en aquest document que el canvi climàtic comportarà una pujada de les temperatures i una disminució de les precipitacions, es calcula que hi haurà un augment de 3 graus que pot fer inviable les estacions d'esquí.