L'obra nova es dispara un 8,9% a Catalunya

Si parlem d'habitatges assequibles a les ciutats com Barcelona o Madrid, ens adonem que queden ben pocs. De fet, el preu de l'Habitatge a Catalunya ha crescut un 7,7% durant el primer trimestre i està situat en el nivell més alt des del 2019. L'obra nova encara s'ha disparat més un 8,9% i de segona mà un 7,5%. Parlarem amb CEO de Trioteca, Ricard Garriga.



- Com és que els preus s'han disparat?



Justament ahir es va publicar la ITV què és l'índex de preus que publica l'IME i reflecteix un increment dels preus interanuals del 8,5%, per tant, han pujat els pisos i déu-n'hi-do. Ens trobem en un boom per comprar, però aquest cop és diferent.



-És curiós perquè l'habitatge estava molt més barat durant la pandèmia.



Totalment, però realment la gent durant la pandèmia tenia por i amb aquest sentiment no fas gaire cosa. Realment el que està passant és que l'estoc s'està acabant, durant la pandèmia hi havia molts habitatges disponibles, no obstant això, cada cop hi ha menys, resumit, s'ha comprat moltíssim en molt poc temps i això el que ha provocat és un dels d'equilibri entre l'oferta i la demanda fent que els preus pugin.



- Amb el lloguer a passat el mateix?



No, La veritat és que ha passat el contrari. Hi ha tres aspectes, el primer de tot és que hi ha hagut una gran demanda de compra i data lliurement amb la demanda del lloguer totes les persones que estaven de lloguer s'han interessat per la compra i això provoca que el mercat canviï radicalment. En segon lloc, l'habitatge continua sent un 'valor refugi' per molts inversors i en aquest moment estan invertint molt. En tercer lloc, que per nosaltres és el més rellevant són els baixos tipus d'interès que hem tingut fins ara a les hipoteques, per tant, si sumes aquests tres punts fas que la demanda de la compra dels habitatges variï molt del lloguer.