El lloguer puja de manera generalitzada a Catalunya

El preu del lloguer a Catalunya s'ha enfilat fins a registres rècord en el tercer trimestre. Així ho constaten les dades publicades per l'Institut Català del Sòl (INCASÒL), que detallen que entre juliol i setembre el lloguer mitjà es va situar en 805,69 euros, un 9,2% més que el mateix període de l'any passat (737,51 euros). A la capital catalana, el lloguer mitjà es va disparar fins als 1066,68 euros, un 14,4% més que el 2021 (932,31 euros). Per demarcacions, entre juliol i setembre de mitjana els arrandaments van créixer arreu i es van situar en els 881,80 a Barcelona, un 9,4% més que el mateix trimestre de l'any anterior; 613,58 a Girona, un 8,7% més; 558,19 a Tarragona, un 12,5% més; i 466,64 a Lleida, un 4,7% més.









Per comarques, segons els registres de l'INCASÒL, la més cara durant el tercer trimestre va ser, de nou, el Barcelonès, amb 1.006,41 euros de mitjana; seguida pel Garraf (876,52 euros); el Baix Llobregat (852,11 euros) i el Maresme (795,84 euros).

En canvi, els preus més baixos del lloguer es van registrar a la Ribera d'Ebre (336,38 euros); la Terra Alta (353,67 euros); el Pallars Jussà (364,16 euros) i l'Alta Ribagorça (386,25 euros).

Per municipis, s'amplia el llistat dels que van superar el llindar dels 1.000 euros per arrendament. Entre aquests, a més de Barcelona, s'hi troben Alella (Maresme), amb 1.200,95 euros; l'Ametlla del Vallès (Vallès Oriental), 1.023,82 euros; Cabrera de Mar (Maresme), 1.347,50 euros; Cabrils (Maresme), 1.521,73 euros; Caldes d'Estrac (Maresme), 1.175 euros; Castelldefels (Baix Llobregat), 1.067,41 euros; Fornells de la Selva (Gironès), 1.056,33 euros; Matadepera (Vallès Occidental), 1.159,33 euros; Montgat (Maresme), 1.005,96 euros; Olivella (Garraf), 1.005 euros; el Papiol (Baix Llobregat), 1.506,88 euros; Premià de Dalt (Maresme), 1.145,19 euros; Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental), 1.284,94 euros; Sant Just Desvern (Baix Llobregat), 1.326,37 euros; Sant Vicenç de Montalt (Maresme), 1.559,02 euros; Santa Susanna (Maresme), 1.303,33 euros; Sitges (Garraf), 1.178,61 euros; Tiana (Maresme), 1.088,87 euros; i Vilassar de Mar (Maresme), 1.038,48 euros.

Pel que fa al nombre de contractes, entre juliol i setembre se'n van signar 37.992 a Catalunya, la major part dels quals a Barcelona (28.969). Es tracta d'un 7,2% menys que els 40.934 del mateix període de l'any anterior.

A Herrera a COPE Catalunya hem parlat amb el president del COAPI de Girona i del consell català de COAPIs, Joan Company (àudio)