El 19 de març del 1840 es va posar la primera pedra d'un dels mercats més emblemàtics de la ciutat. A Migdia Cope Catalunya i Andorra ens ha arribat un llibre molt especial, amb la finalitat de commemorar els cent vuitanta anys del Mercat de la Boqueria. Aquest 2020 havia de ser un any de celebració per la Boqueria. El 19 de març, pocs dies després de declarar-se l'estat d'alarma, el mercat havia de commemorar cent vuitanta anys de la primera pedra a la Rambla. Ara, vuit mesos després, s'ha presentat un llibre sobre la història del mercat. 'La Boqueria 1840-2020', escrit per Genís Arnàs, Matilde Alsina (que també és la responsable de comunicació del mercat) i Òscar Ubide (gerent de la Boqueria), ens transporta segles enrere a una ciutat on la Rambla encara era una riera. L'obra no només se centra en el creixement del mercat, sinó també en el teu entorn social: els aliments que més es consumien en cada època i com s'han anat adaptant les parades al llarg dels anys. Entre les curiositats que recull el llibre hi ha per exemple, que els plàtans no van arribar a la Boqueria fins a finals de segle XIX i que, a més, es venien a l'exterior del mercat. Un producte que no acabava de convèncer el públic local. El peix fresc no es va començar a comercialitzar de forma generalitzada fins als anys 30 i un cop es va començar a implantar va desbancar el bacallà; un dels aliments més demandats fins aquell moment. La pandèmia del coronavirus i el confinament ha suposat un abans i un després per al mercat, que es va haver d'adaptar a la situació com la resta del comerç de la ciutat. Al llibre, alguns dels paradistes expliquen com van viure aquells dies durant els quals el comerç en línia va créixer de forma exponencial. Els autors del llibre defensen que "la Boqueria és Barcelona" i que es tracta d'un equipament que forma part de la història de la ciutat. En cent vuitanta anys només ha tancat un dia: l'endemà dels atemptats del 17-A.