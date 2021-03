Lleida ja pateix la 5a onada

A Lleida la pandèmia ja va per la quinta onada, una per endavant que la resta de Catalunya, tenim al Ricard Álvarez de Cope Lleida per explicar-nos la situació.

Com està sent la situació en aquesta cinquena onada?

<< L'augment de contagis a Lleida i aquesta agressivitat de la soca britànica de la covid-19, han causat aquest cap de setmana que ingressessin a 33 persones més en els hospitals, ara mateix hi ha 152 i a més a més tenim a 54 persones greus a les UCI. Aquestes xifres són un record en comparació a les altíssimes xifres d'aquest darrer any, per tant aquestes xifres fan que podem parlar ja d'una cinquena onada on hi ha hagut almenys cinc morts i cal destacar que tenien menys de seixanta-nou anys, per la qual cosa Salut insisteix a vacunar aquest col·lectiu.

El nombre d'incidències per covid no ha baixat del tot a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, però entren uns 30 malalts al dia per covid i molts requereixen ingrés i és quan veiem que els números augmenten.

La setmana passada els responsables de la coordinació encara no entenen per què està passant això, l'única explicació que troben és la soca britànica, ja que tots els pacients que han ingressat recentment han actuat responsablement i estan conscienciats de com és de greu la situació.

L'únic que sabem és que encara ens falta molta informació, encara estem intentant desxifrar la soca britànica, de moment sabem que és més contagiosa.

La classe de gent que està entrant a urgències ens sorprèn perquè no tenen patologies prèvies i és gent que es cuida i fa esport, el que si s'ha pogut apreciar és la gran davallada de gent gran >>