La llei de benestar animal deixa fora als gossos de caça

Parlarem de la llei de benestar animal que deixa exclosa els gossos de caça, un fet que no han agradat gens als animalistes. Parlarem d'aquest tema amb el veterinari del centre veterinari de Girona, Xavier Barnils.



- Per què exclouen els gossos de caça de la llei de benestar animal?



Des del punt de vista d'un veterinari no trobo cap motiu. Sí que és veritat que amb la nova llei què han fet és evident que tenir un gos passa a ser una gran responsabilitat en la qual s'inclouen temes humanitaris i materials, és a dir, tenir un gos sortirà molt més car que abans. Normalment els caçadors tenen un grup molt gran de gossos, trobarem qui els cuidi bé i qui no, per això no podem parlar d'una manera global, per tant, si tots aquests gossos els vols adequar com un ésser viu que té sensibilitat, s'haurien de gastar uns recursos econòmics molt alts i és aquí on els caçadors consideren que surten perjudicats. Aquesta nova llei diu que tampoc es pot tenir a un gos tancat més de 24 hores, la majoria de caçadors els tenen tancats en gàbies fins a l'hora de sortir.



- Què es troba un veterinari quan porten un gos de caça a la consulta?



Si són gossos que cacen senglars el més habitual és quan els han envestit i els hi provoquen ferides profundes o esquinçaments abdominals. També és molt típic trobar factures o traumatismes, són coses típiques de gossos que van pel bosc corrents, saltant i buscant la seva presa. Tenim casos de tota mena, però si detectem que un animal no ha estat tractat en condicions adequades ho acostumem a comentar.



- Catalunya és una zona on no hi ha massa gossos de caça.



Correcte, hi ha una tradició més elevada Castella la Manxa que no pas aquí i no només això, a Catalunya tenim la sort que aquesta nova llei és bastant semblant a l'anterior a diferència d'altres comunitats autònomes.