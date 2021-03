Arriba el primer telèfon intel·ligent amb microscopi de 60 augments

Cada dimarts Eduard Porta, expert en comunicació i tecnologia mòbil, ens explica les novetats tecnològiques de la setmana a Migdia a Cope Catalunya.

-Oppo revela el Find X3 Pro, amb cambra-microscopi de 60 augments, pantalla de 10 bits



Acabat de presentar, el nou vaixell almirall d'Oppo. Comença per components destacables com l'ús d'una pantalla AMOLED de 6,70 polzades amb color de 10 bits i refresc adaptable de 5 a 120 Hz i un potent processador Snapdragon 888, i continua amb un mòdul de càmera d'allò més singular.

Posseeix dos sensors de càmera de 50 MP fabricats per Sony, amb angular i ultragran angular (el primer d'ells estabilitzat), un tele de 13 MP amb zoom híbrid 5x i, de forma més notable, un curiosíssim microscopi de 3 MP que proporciona un acostament de 60x per a preses a molt curta distància.

Segons ha indicat Oppo, el Find X3 Pro costarà "més de 1.000 euros".

Però reserves a la botiga oficial ja estan obertes, on podem trobar el preu final i alguns obsequis per als qui decideixin avançar-se al llançament (rellotges, carregadors i fundes)

Oppo Find X Pro 12+256 GB: 1.169 euros



-El Asus ROG Phone 5 es fa oficial amb 18 GB de RAM, Snapdragon 888, pantalla d'1 ms



El ROG Phone 5 acaba de ser presentat oficialment amb unes especificacions que ho situen entre la gamma alta i l'absurd, fent gala d'una maquinaria que marca una fita en la indústria telefònica en utilitzar per primera vegada 18 GB de RAM. Encara més memòria que molts ordinadors per a jocs

El nou ROG Phone 5 utilitza en totes les seves versions una pantalla AMOLED de 6,78 polzades per a brindar uns colors ben saturats.

Aquest panell posseeix a més una velocitat de refresc de 144 Hz, un temps de resposta d'1 ms i una freqüència de digitalització de 300 Hz per a capturar les instruccions del jugador amb la major precisió possible.

Asus llançarà aquest mes el seu nou telèfon gaming a Europa, amb les versions Pro i Ultimate arribant a l'abril i maig, respectivament



-Volkswagen llança l'ANEU.4 Pure a Espanya amb 344 quilòmetres d'autonomia per 35.870 euros



L'ANEU.4 és possiblement un dels llançaments més importants dels últims anys per al Grup Volkswagen a nivell internacional. Aquest SUV familiar ha estat concebut com un vehicle global que haurà de vendre's a la Xina, als Estats Units i a Europa, tenint la tasca de plantar cara al Tesla Model I

Al principi el vehicle s'oferirà amb dos bateries (de 52 kWh i 77 kWh útils respectivament) en combinació amb trens motrius de tracció posterior (un motor) i tracció total (dos motors)

L'ANEU.4 Pure promet una autonomia de 344 km WLTP, sent el seu preu de partida de 35.870 euros abans d'ajudes. No obstant això, Volkswagen ofereix una campanya promociona de 1.210 euros a la qual a més podríem sumar el descompte de finançament de 1.000 euros, la qual cosa deixa la seva tarifa en 33.660 euros abans d'aplicar les subvencions estatals del Pla MOVES.



-Electronic Arts investiga si un empleat va vendre cartes de FIFA Ultimate Team per centenars d'euros



Durant les últimes hores diversos jugadors de FIFA 21 han usat l'etiqueta #EAGATE en Twitter per a denunciar que un empleat d'Electronic Arts embeni de manera directa sobres amb cartes Icona i TOTY (Equip de l'Any) entre 750 i 1.000 euros, mentre que els sobres amb Moments d'Icones Top i TOTY es despatxen per fins a 1.700 euros.

Són quantitats de diners considerables que eliminen el factor aleatori, el mateix que provoca que alguns usuaris es gastin milers d'euros buscant a les millors cartes per a FUT.

Malgrat les proves aportades, les acusacions del #*EAGATE encara han de confirmar-se, però Electronic Arts ha volgut sortir al pas de la polèmica afirmant que és conscient de les denúncies i en conseqüència ha obert una recerca.

-Un jutge bloqueja les sancions imposades a Xiaomi als Estats Units



Si el passat 15 de gener Xiaomi s'unia a la llista d'empreses xineses sancionades per la seva suposada relació amb l'espionatge xinès, ara un jutge ha paralitzat aquestes mesures.

La decisió, que té caràcter cautelar, permetrà que ciutadans i empreses estatunidenques puguin invertir en Xiaomi, la qual cosa ha esdevingut en un salt en les accions del fabricant d'aproximadament el 10%.

Xiaomi havia sol·licitat la retirada de les sancions al·legant el risc de sofrir "mal irreparable en forma de greus i irrecuperables perjudicis econòmics i de reputació", sostenint que no manté cap afiliació amb l'exèrcit Xinès. Les autoritats estatunidenques, per part seva, defensaven el contrari quan la van introduir en la llista negra del Departament de Defensa

Xiaomi intentarà ara que aquesta mesura de caràcter temporal es converteixi en permanent, traient-la de la llista de signatures sancionades sobre la base del criteri del jutge de districte, que en el seu dictamen reflecteix "una evident falta d'evidències substancials per a secundar adequadament la designació de Xiaomi com una CCMC (Companyia Militar Xinesa Comunista, per les seves sigles en anglès).