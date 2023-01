Llars a on escalfar-se és un luxe

L'Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) ha reclamat al nou equip del Departament de Serveis Socials que desencalli la signatura de convenis amb més energètiques com el que es va signar amb Endesa per condonar el deute de persones vulnerables.

Una representació de l'organització li ha traslladat així als encarregats d'aquest àmbit en una reunió aquest dimarts. L'APE ha destacat que és clau que els milers de llars vulnerables amb impagaments amb altres empreses puguin també començar de zero i treure's la motxilla del deute.

L'Aliança defensa que siguin les pròpies companyies les que facin front als impagaments d'aquestes llars a càrrec dels seus beneficis, que ha recordat que l'any passat van continuar augmentant.

L'APE ha suggerit a Drets Socials que comenci Naturgy i Iberdrola i ha apuntat que totes dues van registrar beneficis el 2022. I és que ha afirmat que és "inacceptable" que segueixin "esquivant" la signatura de convenis.

La reunió ha servit també per repassar l'aplicació del conveni ja signat amb Endesa. Entre els temes pendents, ha apuntat la necessitat d’enviar cartes a les llars implicades per la condonació del deute del 2021; l’estat del procés de posada en marxa del Fons d’Atenció Solidària, el mecanisme que ha d’evitar la futura acumulació de deute; o la instal·lació de comptadors socials a llars vulnerabilitzades en situació d’ocupació en precari.

L'APE ha aprofitat per traslladar al Departament altres temes que considera prioritaris com els pagaments del bo social tèrmic, la implementació d'oficines d'assessorament energètic al territori o les oportunitats dels fons europeus per finançar actuacions que pal·liïn l'impacte de la pobresa energètica.

Des de l'Aliança han esperat que els canvis al capdavant del Departament serveixin per desbloquejar els principals temes pendents. Ha considerat que fins ara, ha mancat lideratge a la conselleria per encara un tema tan sensible com la lluita contra la pobresa energètica i ha lamentat "greus manques de coordinació" amb la resta de conselleries implicades.

A Migdia a COPE Catalunya hem parlat amb la treballadora social de la fundació Avismón, Àngels Frechilla (àudio).