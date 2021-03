Llargues cues a la porta del poliesportiu de Sant Boi de Llobregat amb retorn de la vacunació amb AstraZeneca

La vacunació amb AstraZeneca s'ha reprès aquest dimecres amb la incorporació de la població general d'entre 60 a 65 anys, després que la setmana passada se n'aixequés la suspensió cautelar i aquest dilluns el govern espanyol autoritzés ampliar-ne el límit d'edat. Al poliesportiu de L'Olivera de Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat), un dels punts de vacunació que s'han muntat arreu de Catalunya, ha registrat una llarga cua durant el matí de persones que formen part d'aquest grup d'edat i també de col·lectius essencials de segona línia.

El punt de vacunació massiu al poliesportiu L'Olivera s'ha muntat en poques hores, però aquest dimecres ha obert portes i l'engranatge ha funcionat, amb 365 dosis de vacuna de la covid-19 ofertes i un circuit que, tot i la cua, ha anat avançant a bon ritme al llarg del matí. Desenes de persones han format una cua que a primera hora ha envoltat part de les instal·lacions.

Les persones de 60 a 65 anys que han acudit al punt de vacunació aquest dimecres havien rebut un missatge just el dia anterior que els informava que formaven part d'un dels col·lectius convocats. El missatge inclou un enllaç per reservar la cita.

La idea és que el poliesportiu estigui obert de dilluns a divendres amb un horari en funció de les dosis que vagin arribant. En el poliesportiu es podrien vacunar, com a màxim, un miler de persones en una sola jornada.

El circuit que s'ha muntat al poliesportiu L'Olivera consisteix en un primer control a la porta, on es verifica que les persones que hi acudeixen tinguin el missatge per mòbil o el correu electrònic i que formin part del grup d'edat convocat. Després passen al punt d'atenció ciutadania amb la targeta sanitària i se'n verifiquen les dades. Se'ls apunta a l'agenda de vacunació i es dirigeixen a les taules on les infermeres els administren la dosi. Abans comproven que no tinguin contraindicacions. Amb la vacuna ja posada, s'asseuen durant 15 minuts per comprovar que no tenen cap reacció adversa.

Alguns països van suspendre la vacunació amb AstraZeneca després d'alguns casos de trombosi i a l'espera del posicionament de l'Agència Europea del Medicament. Un cop el mecanisme va mostrar-se favorable, el govern espanyol va autoritzar reprendre la vacunació i va aixecar el topall de 55 a 65 anys.