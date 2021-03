La Línia de ferrocarril Barcelona-Madrid es liberalitzarà al maig

Des del passat 14 de desembre de 2020, qualsevol empresa pot sol·licitar al Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana a Espanya i a l'operador de la infraestructura ferroviària ADIF permís per a usar les infraestructures ferroviàries (vies i estacions) pagant el corresponent peatge per a desenvolupar els seus serveis de mobilitat de passatgers.

Això va representar una fita legislativa històrica, però per als consumidors i usuaris la veritable fita serà el pròxim 15 de maig de 2021 quan l'operador francès SNCF s'estreni amb la seva marca comercial Ouigo i cobreixi per primera vegada la línia Madrid-Barcelona, amb parades a Saragossa i Tarragona.

A Migdia COPE Catalunya hem parlat amb el Jesús Reglero, professor d'OBS bussiness school i soci de RS Corporate Finance "La liberalització del servei ferroviari és un símptoma de la contínua maduresa de l'economia de mercat d'un país com Espanya." ens explica Reglero "En economies de mercat, els monopolis se substitueixen per mercats amb la presència d'unes regles de joc proposades per legisladors i reguladors. Només el compliment d'aquestes regles permet la participació en aquests mercats." diu l'expert i afegeisx que "Seran els oferents i demandants els qui decideixin sobre els productes, sobre quin és més atractiu per als consumidors segons preu, qualitat, estratègia comercial o experiència."

Existeix molta controvèrsia en algunes ocasions sobre la bondat de liberalitzar un servei que es considera essencial. "Se suposa que per a aquests han d'existir alts nivells d'intervenció en preus o fins i tot en els serveis oferts. Molts serveis han d'oferir-se a un preu determinat perquè són en si deficitaris i, sense aquestes intervencions, mai podrien existir." explica l'especialista

"Això pot ocórrer amb el transport ferroviari; no obstant això, des del meu punt de vista aquesta no pot ser una raó per a no permetre la competència i mantenir monopolis. És probable que per a uns certs productes i serveis sigui convenient que existeixi més regulació i control amb la finalitat de protegir el consumidor, però la competència de diversos actors és positiva." en diu el professor d'OBS Bussiness school.

La liberalització del mercat ferroviari permetrà que més persones utilitzin aquest mitjà, la qual cosa tindrà un efecte indirecte molt substancial en les emissions de CO₂, un fenomen que –amb el retorn dels Estats Units a l'Acord de París– tornarà a tenir un protagonisme important en els pròxims anys.

"Donem la benvinguda a Ouigo i a tots els operadors nous que a partir d'ara vulguin oferir els seus serveis a Espanya, ja que estem segurs que això tindrà un impacte positiu tant en la vida de clients i consumidors com en el propi desenvolupament de la indústria ferroviària." conclou Jesús Reglero