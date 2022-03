L'impacte psicològic de les mascaretes

En el moment que es va imposar la mascareta com a mesura de seguretat per intentar controlar els contagis de la covid-19 ens va enxampar a tots per sorpresa sobretot en els més petits de la casa i si són adolescents encara més. Està arribant el moment de treure'ns la mascareta i ens trobem en la situació que hi ha nens i nenes que no volen. Per saber com actuar parlarem amb l'investigador del departament de psicologia de la universitat de Girona , Xavier Oriol.



- S'esperava aquesta reacció per part dels més petits?



A vegades, segons quines reaccions per part dels adolescents te les pots esperar o no, tots sabem que l'adolescència és una etapa complicada en si mateixa per què es produeixen molts canvis en l'àmbit emocional i maduratiu. Per tant, clarament una de les coses que han passat durant la pandèmia és que la mascareta ens ha servit d'alguna forma (sobretot en la tapa d'adolescents) com a mesura de protecció del que pugui pensar la resta sobre nosaltres mateixos. Hem de recordar que l'adolescència es caracteritza sobretot per la comparació social, és la dir, el que poden pensar els altres sobre mi mateix i a partir d'aquí construeixo la meva autoestima. La mascareta d'alguna forma ha permès que no es visibilitzin els granets que poden sortir, també et permet d'alguna forma emmascarar les emocions o les expressions facials que es poden mostrar en un moment determinat, per tant, el que he acabat passant és que la mascareta s'ha convertit d'alguna forma en una estratègia per poder emmascarar aquesta mena d'aspectes de cara a les relacions interpersonals i és normal que ara els hi costi.



- Com han de reaccionar als pares davant d'aquesta situació?



Primer de tot dir que això no és un trastorn, sinó que simplement hem d'entendre que per ells és una forma de protecció de cara a la percepció que puguin tenir els altres, per tant, alguna forma ens permet estar protegits. La millor forma de tractar-ho és de la forma més natural possible, és a dir, el que no podem pretendre és que els adolescents de cop i volta es treguin la mascareta i ja està, si senten que és una forma de protecció, el que hem de fer és tractar-ho amb naturalitat i explicar-li que no passa res perquè en algun moment donat els hi surti un granet, al cap i a la fi, tots hem passat per aquesta etapa i sobretot no obligar-los a treure's la mascareta, ja que si els hi suposa una angoixa o una por determinada, tampoc els hem d'obligar immediatament. Poden començar a fer-ho amb dues o tres persones de confiança i després anar ampliant el cercle.