L'impacte en el consumidor de l'afer Shakira-Piqué

Avui analitzarem el rebombori que ha creat l'última cançó de Shakira i ho farem amb la professora de psicologia del consumidor de la Universitat Abat Oliba CEU, Concepció del Pozo.



- Com t'ha afectat aquesta cançó?



Ens ha sorprès a tots una mica, són dos personatges molt mediàtics i tot el que és la seva vida té un interès i a més a més hi ha una exposició social de sentiments no només per aquesta cançó sinó que també per les dues anteriors que va publicar Shakira.



- És normal que la societat reaccioni d'aquesta manera? Fins de tot hi ha gent que diu que podria ser un muntatge.



Els mitjans també han dit que és tota una eina per treure diners i de fet han tret molts diners en poc temps. Els éssers humans d'alguna manera necessitem ídols , i per això té tant de pes la premsa rosa a les nostres vides. Aquesta idolatració de vegades és fictícia o real, esportistes i música són els ídols que mouen més masses, a més a més són atractius, intel·ligents, han triomfat en el seu àmbit i cadascú té els seus propis seguidors, però també tenen els seus contraris com Barça - Madrid. Han donat a veure què tenien una situació idíl·lica i molta gent enveja això.



- Fa la sensació que la societat és manipulable. És així?



Sí, som extremadament manipulables, es podria dir que és com una mena de miopia social, tots fem el mateix. Si tots els teus amics o família han escoltat la cançó, tu també ho faràs.



- Un dels efectes col·laterals són les marques que s'han vist molt beneficiades per tota la publicitat gratuïta que han tingut.



S'han aprofitat molt bé i molt ràpid. No sé si Shakira jo havia parlat amb les marques abans de publicar la cançó però Piqué ja promocionat Twingo i Casio.



- Quines són les claus per influir al consumidor?



No només han influït en les marques que han esmentat sinó també en moltes altres, on per exemple han fet jocs amb paraules que surten a la cançó, com pot ser "claramente" o "salpique", és a dir, han agafat frases literals de la cançó i s'han aprofitat per fer anuncis de publicitat.