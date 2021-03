L'icònic Boli BIC Cristal fa 70 anys

Ha estat un dels invents més revolucionaris de segle XX, fruit d'un visionari, Marcel Bich. Quan encara la ploma dominava en el mercat i la tinta tacava, va concebre el bolígraf de plàstic per a tothom. Abans de l'arribada del Bic, escriure no havia estat tan fàcil i tan barat. Des de llavors el seu èxit ha estat fulminant. Es comercialitza en 160 països, és el bolígraf més venut del món. En l'actualitat Bic ven 20 milions d'unitats al dia, uns 57 per segon i l'empresa ha declarat que, en tota la seva història, ha venut 100.000 milions de bolis. Parlarem amb Pedro Domingos, general Manager de BIC para Espanya i Portugal.

Com neix la idea del boli BIC Cristal?

<< Comencen els suburbis de París després de la Segona Guerra Mundial, des de llavors el seu creador Marcel Bich volia desenvolupar el bolígraf ideal amb una escriptura suau i sense esforç. En la seva recerca de la perfecció, va utilitzar eines de rellotgeria per fabricar bolígrafs i així neix a finals de l'any 1950 el polígraf de vidre, que és el primer bolígraf de gran qualitat i que està a l'abast de tots.>>

Al llarg de tots aquests anys no ha patit gaires canvis.

<< Bic Cristal, setanta anys després segueix sent una exitosa marca. És el bolígraf més venut del món i s'ha convertit en un producte emblemàtic present a moltes generacions. És considerat com l'objecte l'escriptura manual amb el millor disseny del món, es tracta d'un dels pocs objectes que pots trobar museus com per exemple el MoMa. Si parlem de la seva evolució, la seva aparença no canviat gaire excepte per integrar el forat del tap per evitar el risc d'ofegament. Per celebrar aquest aniversari hi ha un nou llançament per aquesta primavera a totes les botigues i que suposarà tota una innovació en el nostre Bic Cristal.>>