Liberty Pass, l'aplicació de l'oci nocturn per controlar l'accés segur

El Ministeri de Salut del govern català va anunciar que reobrirà l’oci nocturn d’acord amb determinades normes de capacitat i horaris 16 mesos després de la pandèmia. Aquestes mesures inclouran el control d’accés a sales i sales de festes, que es pot fer a través de l’aplicació Liberty Pass. Parlarem amb el secretari general de FECASARM, Joaquim Boadas.



-Hi ha intenció d'obrir l'oci nocturn el 8 d'octubre amb passaport covid o certificat covid?



Encara queda molta feina per fer i dubto que estigui tot fet pel 8 d'octubre. Fa mesos que anem dient que cal fer una feina prèvia molt important i encara no s'ha fet. Havia de fer una divisió territorial en funció de la incidència epidemiològica a cada territori per diferenciar que es podia fer en segons quines zones geogràfiques. Per tant aquesta territorialització que exigeix al tribunal suprem per poder aplicar el certificat covid, no està feta Catalunya. Si estigués fet, cada sector podria saber el que podria fer-hi fins a quina hora o quin aforament.



Cal modificar també el pla sectorial per incloure tot el tema de la modificació de transmissió tenint en compte que només podran accedir als locals les persones que tinguin la pauta completa de la vacunació, hagin fet un test previ i doni negatiu o hagin passat la malaltia prèviament els 180 dies anteriors.



-Està clar que són moltes coses a fer i que no arriben el dia 8 octubre.



A part de tot això també s'ha de digitalitzar i demanar l'aval. Tot això que no s'ha fet en quinze mesos, evidentment no es pot fer en deu dies i lamentablement no tindrem la possibilitat d'obrir abans del dia 8 d'octubre, calculo que estaran més enllà del dia 15 o 20 d'octubre. És una mala notícia que tinguem d'afrontar més caps de setmana amb botellades i festes privades arreu de Catalunya que estan totalment descontrolades.