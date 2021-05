L'hospital sociosanitari Francolí de Tarragona ensenyarà a prevenir caigudes greus a la gent gran

Les persones grans que viuen soles a casa tenen més risc de patir accidents i caigudes. Hi ha un nou servei a l'hospital sociosanitari a Francolí de Tarragona que ensenya a prevenir caigudes greus a la gent gran. Parlarem amb la doctora Eugènia Sopena metge de família i cap de la unitat d'ortogeriatria de l'hospital sociosanitari Francolí de Tarragona.

-Com s'ensenya a prevenir caigudes greus de la gent gran?

Un dels objectius més importants que tenim a la nostra unitat, és que les persones grans mantinguin la seva autonomia el màxim de temps possible. A causa de l'edat és lògic que es perdi musculatura, elasticitat i resistència, per aquest motiu és molt important treballar l'exercici físic i també treballar altres ítems com són la força, l'equilibri, millorar la funcionalitat de la persona i evitar caigudes. Un altre punt important que hem de tenir en compte és l'adaptació del domicili, les necessitats que té una persona jove no són les mateixes que les necessitats que té una persona gran. Al fer-nos grans hem d'adaptar el domicili a les necessitats que té cadascú amb coses tan senzilles com portar un calçat adequat o adaptar el bany, ja que és la zona on hi ha més caigudes.

-Quan parlem d'una caiguda greu a què ens referim?

Normalment les persones que pateixen una fractura ja han patit una caiguda anteriorment. Normalment ells et diuen que han caigut unes quantes vegades però sense trencar-se res. Hem començat a intervenir quan la persona pateix una fractura que nosaltres denominem una fractura major que sol ser conseqüència d'una caiguda banal. Les fractures més greus són les vertebrals i les de maluc, són les dues fractures que provoquen un ingrés hospitalari i que en un futur donen més problemes a les limitacions funcionals.

-Per quina edat són aquests cursos preventius?

Dels 60 als 80 anys comencen a tindre fractures de canell, d'espatlla o algunes fractures que no necessiten ingrés. A l'edat dels vuitanta anys també és quan apareixen les fractures de maluc i dels 70 als 80 les fractures vertebrals.