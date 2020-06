L'Hospital de Mataró estudiarà els problemes per empassar dels pacients de la Covid-19

L’Hospital de Mataró estudiarà per què molts pacients amb coronavirus tenen dificultats per empassar.

L’Hospital de Mataró estudiarà per què la meitat dels pacients ingressats amb coronavirus tenen dificultats per empassar. De fet, tres de cada quatre tenen risc de problemes nutricionals. Per això, el centre farà un seguiment de 200 persones.

Els investigadors sospiten que, a part del tractament hospitalari, per exemple, amb respiradors, el virus també afecta els nervis que ajuden a empassar, segons el director de la investigació, Pere Clavé.

Els pacients amb disfàgia pel covid són 10 anys més joves que els que la pateixen per altres causes com l’ictus o la pneumònia. A més, temen que es recuperin de manera més lenta.

