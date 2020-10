L'Hospital Clínic assaja un nou tipus de vacuna contra el Covid

Dissenyar i provar en estudis pre-clínics una nova vacuna que indueixi respostes del sistema inmunitari contra el Coronavirus a llarg termini. Aquest és l'objectiu del projecte desenvolupament pre-clínic de vacunes innovadores que lidera el doctor Felipe García, investigador i especialista de la Unitat Sida de l'Hospital Clínic de Barcelona. El Doctor García ens diu que "sí, estamos ante una vacuna innovadora, estamos haciendo algo diferente a lo que se hacía hasta ahora. Lo que se hace normalmente es coger la proteína completa, estudiar la forma que tiene el virus de unirse a la célula y de entrar al cuerpo. La mayoría de vacunas que hay hasta ahora estudian cómo evitar que el virus pueda entrar en la célula. Nosotros lo que proponemos no es coger esta proteina completa, sino coger sólo trozos de esta proteína. La selección de esos trozos tienen una serie de características que hacen de esta posible vacuna ser más potente y más efectiva a largo plazo. No estamos cogiendo el ARN completo del virus, sólo trozos, hacemos que se produzcan trocitos de proteína. Para hacer esto hemos analizado miles de secuencias del virus para ver dónde podría mutar y evitar que el virus escape de la vacuna. Lo que se pretende es conseguir una inmunidad a largo plazo. La idea es que la respuesta sea muy potente, y sea una respuesta no sólo basada en anticuerpos, sino que también el sistema defensivo del organismo funcione de forma coordinada contra el virus. Si sólo conseguimos anticuerpos es posible que tarde o temprano estos anticuerpos caigan. Pero si conseguimos que la respuesta de todo el sistema inmunitario sea coordinada, el virus lo tendrá mucho más difícil.