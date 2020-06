L'estiu torna de nou amb Arc de triomf

Avui la banda Arc de triomf ens presenta el seu nou senzill "l'estiu torna de nou", de fet, amb aquesta nova cançó ha arribat abans d'hora l'estiu el programa i els seus components ens expliquen avui una miqueta més sobre una de les cançons que no deixaran de sonar durant aquests mesos que vénen. Olek: "Ja era hora que vingués l'estiu perquè canviïn una mica les coses i podem gaudir d'aquestes coses que en els últims mesos no hem pogut fer.

Per vosaltres segons hem pogut llegir és una càrrega d'energia positiva que catapultar les angoixes i us transporta a un estiu perfecte, és veritat que aquesta cançó us porta tot això. Wojtek: "evidentment nosaltres portem ja molt de temps acumulat l'energia i ara que arriba l'estiu jo crec que és el moment idoni i que tota aquesta energia positiva i les ganes de sortir o de fer coses tirin endavant."

Arc de triomf és un grup de casa nostra i són molt joves, quan vau començar a treballar?

Olek: "en el mes de gener va sortir el primer senzill però ja fa més d'un any que estem treballant en el projecte, és a dir, Arc de triomf acaba d'arribar i tenim molta guerra per donar."

Hi ha una peculiaritat important en el videoclip, heu convertit el format digital amb cintes vhs dels vostres pares, és així? Mojtek: "sí això és espectacular, vam obrir l'armari i vam trobar una caixa plena de cintes i vam pensar que material que no es podia desaprofitar".

L'estiu torna de nou, és el feu un nou senzill però ja van publicar el seu primer àlbum que es diu Nascuts per molestar. Olek: "exacte aquest disc és una mica més reivindicatiu, en contra de la indiferència i de què la gent es posicioni i lluiti per a què vol."

L'estiu torna de nou, ho podreu escoltar a través de Youtube.