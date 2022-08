L'escalada de preus segueix sense aturador

L'Índex de Preus al Consum (IPC) continua per sobre dels dos dígits per tercer mes consecutiu i es manté en nivells mai vistos des de fa més de 30 anys. Així, a l'agost s'ha situat en el 10,4%, segons la dada avançada publicada aquest dimarts per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Això sí, la dada de l'agost, que s'haurà de confirmar a mitjans de setembre, és quatre dècimes més baixa que la del juliol, quan l'IPC es va situar en el 10,8%, el nivell més alt des del setembre del 1984.

Amb aquesta moderació de quatre dècimes, la inflació acaba amb una ratxa de tres mesos consecutius d'ascensos en la taxa interanual: al maig va escalar fins al 8,7%, al juny va superar els dos dígits per primer cop --10,2%-- i al juliol es va situar en el 10,8%.

Segons l'INE, la moderació de l'IPC interanual fins al 10,4% és deguda, principalment, a la baixada dels preus dels carburants i, en menor mesura, dels combustibles líquids.

Per contra, a l'agostvan pujar els preus de l'electricitat, dels aliments, de la restauració i dels paquets turístics, entre d'altres.

En relació amb el juliol, l'IPC va registrar a l'agost un repunt d'una dècima, davant de la reculada de tres dècimes experimentada al juliol i l'avanç del 0,5% d'un any abans.

L'INE afegeix una estimació de la inflació subjacent, la que no inclou aliments no elaborats ni productes energètics --que va augmentar a l'agost tres dècimes, fins al 6,4%, el valor més alt des del gener del 1993. D'aquesta manera, la subjacent se situa 4 punts per sota de la taxa de l'IPC general.

L'INE publicarà les dades definitives de l'IPC d'agost el pròxim 13 de setembre.