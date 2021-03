Les xarxes socials 2,0 obren un ventall de diversificació. Clubhouse

Si parlem de xarxes socials segur que coneixes Instagram, Twitter o Facebook, però hi ha d'altres que estan creixent i poden arribar a fer-li ombra a les més importants, com per exemple Club House o Onlyfans. Parlarem amb l'expert en social media màrqueting digital i director de l'agència community internet de Barcelona, Enrique San Juan.

Realment aquestes noves xarxes socials poden fer ombra a les més grans com Facebook?

<< El món digital és molt fluid i molt canviant. El futur presenta sorpreses com per exemple club House. És l'últim objecte brillant que a més desitgen tot els marqueters socials i que ha destacat enmig d'una pandèmia.>>

Com funciona Club House i de què tracta?

<< És una xarxa completament nova, quant a l'enfocament, ja que es basa tota l'acció de contingut i interacció a través d'àudio en temps real és a dir És com si fos una ràdio, però oberta al públic en el qual també intervé i depèn la gent també pot generar converses de molt valor. Realment està revolucionant el món de les xarxes socials, ja que és fins ara, estàvem habituats a treballar i a pensar que les xarxes socials eren com a elements de continguts esperant que la gent ho veiés i on també treballàvem amb imatges, text, vídeo en temps diferit. A Club House no hi ha textos, ni vídeos, ni històries i tampoc imatges, l'únic que prima és la veu.>>

Com funciona Club House?

<< Funciona en base que es denomina en sales que la gent crea sota el títol o un tema. A les sales que se les denomina rooms hi ha una configuració que permet que hi hagi dues categories de persones en una els que parlen i en una altra audiència És a dir els que escolten els oients. Tothom pot veure qui entra a la sala, però els oients no tenen la capacitat de parlar fins que el moderador ho permet. També existeix la funció d'aixecar la mà i els moderadors poden permetre que parlin i participin en la conversació. Ara mateix té 8 milions d'usuaris i només funciona per iOS O tauleta iPad, és així perquè va néixer als estats units, però està previst que arribi per Android a finals de mes.>>

De què viu aquesta xarxa social?

<< De moment està en fase beta i només pots accedir-hi amb invitació. Traiem els diners dels inversors que li veuen molt de futur. El model de negoci que farem a partir d'ara podem intuir que hi haurà espònsors a les sales i pagar alguna cosa pels speakers que vinguin a fer una xerrada. >>